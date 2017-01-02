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Tiyatroseverler dikkat!

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Tiyatroseverler dikkat!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yılın ilk haftasında 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Marsha Norman'ın yazdığı, Yıldırım Türker'in çevirdiği "İyi Geceler Anne" adlı oyunu, Serhat Güzel yönetiyor. Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ile birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

Oyun, yarın saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde izlenebilir.

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 4 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 ve 8 Ocak Pazar günü saat 14.00'te SDKM Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları", aynı tiyatroda 4 Ocak saat 20.00'de sahnelenecek.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in üstlendiği oyunda, birbirlerini severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisi anlatılıyor.

Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı "Jan Dark" adlı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 7 Ocak'ta SDKM Büyük Sahne'de saat 20.00'de izlenebilecek.

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