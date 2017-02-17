  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 2 °C

Tiyatroseverler dikkat!

»
Tiyatroseverler dikkat!
27 Şubat- 5 Mart günleri arasında '3. Kocaeli Doğaçlama Haftası' kapsamında doğaçlama tiyatro etkinlikleri düzenlenecek.

Toplam 5 sahnede 10 ekibin sahne alacağı Doğaçlama Haftası etkinlikleri 1 hafta boyunca her gün saat 20:00’da tiyatro severlerin ilgisine sunulacak. Etkinlikte Alalade Oyuncular, Alternaif Tiyatro, Anka Tiyatro, Koütik Doğaçlama, Meddah Kumpanya, Oyun İstasyonu, Paraşüt, Perdesiz Performans, Pulpimpro ve Türbülans Tiyatro ekipleri sahne alacak.

Ayşegül KALAYCI

Etkinlik takvimi ise şu şekilde:

27 Şubat Pazartesi – At Kafe

28 Şubat Salı – Meddah Akademi

1 Mart Çarşamba – Türbülans Tiyatro

2 Mart Perşembe – Perdesiz Performans

3 Mart Cuma – Meddah Akademi

4 Mart Cumartesi – Türbülans Tiyatro

5 Mart Pazar – Alternaif Tiyatro

Bu haber toplam 207 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tiyatroya bir de bu perdeden bakın15 Şubat 2017 Çarşamba 11:56
  • İzmit Belediyesi’nden öğrencilere Bursa kültür turu14 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Gebze’de Türk Sanat Müziği ziyafeti13 Şubat 2017 Pazartesi 13:04
  • Prof. Dr. Beşer’den Gebzelilere seminer13 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
  • Basın İlan Kurumu’ndan Kağıt Müzesi’ne tam not12 Şubat 2017 Pazar 10:59
  • Tarih Koridoru’nda Başkan Doğan ve Korkmaz tur attı12 Şubat 2017 Pazar 10:49
  • Gebzeli yazar Levent Altun, “Özlem’e Mektup” isimli kitabını tanıttı11 Şubat 2017 Cumartesi 15:46
  • Gebze’de Grup İmera izdihamı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:25
  • Ebru ustası Mustafa Esad Düzgünman anıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:16
  • Faruk Beşer Gebze’ye geliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti