Tiyatroseverler dikkat!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, mart ayının ilk haftasında 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", Süleyman Demirel Kültür Merkezinde (SDKM) Büyük Sahne'de 1 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te izlenebilecek.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunda, Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen 2 kaptanın, kendilerini denizcilik kütüphanesinde bulmaları ve kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyması anlatılıyor.

- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

- "Soğan gibi"

Taner Büyükarman'ın yazdığı, yönetmenliğini Bora Seçkin'in yaptığı "Soğan Gibi" adlı oyun, SDKM Büyük Sahne'de 2 Mart Perşembe günü saat 20.00'de, 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de izleyiciyle buluşturulacak.

Oyunda, hayata dair bağlarını koparıp koparmama ikilemindeki insanların, tiyatro vasıtasıyla ayağa kalkma serüvenleri aktarılıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 5 Mart Pazar günü saat 14.00'te SDKM Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.