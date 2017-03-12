Tiyatroseverler dikkat!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, mart ayının üçüncü haftasında 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 14 Mart Salı günü 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesinde oynanacak.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 14 Mart Salı ve 19 Mart Pazar günü 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

- "Beyaz Tay"

Erdem Irmak'ın hem yazıp hem de yönettiği "Beyaz Tay", SDKM Oda Tiyatrosunda 15 Mart Çarşamba günü 11.00'de çocuklar için sahnelenecek.

Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip Beyaz Tay'ın yaşamı ve bilinç serüveni anlatılıyor.

- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosunda 15 Mart Çarşamba günü 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

-"Çanakkale Askeri"

Yönetmenliğini Veysel Sami Berikan'ın üstlendiği oyunda, Çanakkale'de, Anadolu'nun farklı yerlerinden, farklı katmanlarından gelen 8 askerin vatan topraklarını savunmak için birbirleriyle tek yürek atımında buluşmaları sahneye yansıtılıyor.

Sarper Saydam, Başar Alemdar, Azer Şelte, Emre Işık, İlker Bağlam, Tunç Efe, Tamer Gülteki̇n ve Erdoğan Cengi̇z'in rol aldığı oyun, 16-17-18 Mart saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de, 19 Mart Pazar günü ise 18.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.