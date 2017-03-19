Tiyatroseverler dikkat!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 21-23 Mart'ta 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı ve Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck"te, insan olmak, erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf kavramları üzerinden sorgulanıyor.

Oyun, 21 Mart Salı günü saat 20.00'de ve 28 Mart'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Oyunda, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 22 Mart Çarşamba ve 26 Mart Pazar günleri 14.00'te SDKM Oda Tiyatrosunda, 28 Mart Salı günü saat 14.00'te Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 22 Mart Çarşamba, 23 Mart Perşembe, 24 Mart Cuma ve 29 Mart Çarşamba günleri saat 20.00'de, 25 Mart Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını ve toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman, reji asistanlığını ise Hilal Şakar yapıyor.

- "Hak"

Berkay Ateş'in yazdığı, Bora Seçkin'in yönetmenliğini yaptığı "Hak" adlı oyunda, kıyımın, savaşın ve ölümün orta yerinde kalan kadınların hikayesi anlatılıyor.

Eylem Tanrıver, Zuhal Erkaya ve Senem Akman'ın rol oynadığı oyun, 27 Mart Pazartesi, 30 Mart Perşembe ve 31 Mart Cuma günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 29 Mart Çarşamba saat 11.00 ve 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."