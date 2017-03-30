Tiyatroseverler dikkat!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1-9 Nisan'da 7 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Berkay Ateş'in yazdığı, Bora Seçkin'in yönetmenliğini yaptığı "Hak" adlı oyunda, kıyımın, savaşın ve ölümün orta yerinde kalan kadınların hikayesi anlatılıyor.

Eylem Tanrıver, Zuhal Erkaya ve Senem Akman'ın rol oynadığı oyun, 1 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 2 Nisan Pazar günü saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."

- "İyi Geceler Anne"

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 4 Nisan Salı günü saat 20.00'de SDKM Tatbikat Sahnesi'nde sahnelenecek.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Oyunda, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 5 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Pazar günleri saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 5 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

- "Jan Dark"

Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı "Jan Dark" adlı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 6,7 ve 8 Nisan'da saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 9 Nisan Pazar günü Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını ve toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman, reji asistanlığını ise Hilal Şakar yapıyor