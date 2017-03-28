Tiyatroseverler GKM’yi doldurdu

Etkinlik kapsamında Dünya Tiyatrolar Gününde, Çehov’un kısa hikayelerinden “Sevgili Doktor” isimli tiyatro gösterisi sahnelendi. Birbirinden bağımsız 6 kısa oyundan oluşan tek perdelik tiyatro gösterisini Gebzeli tiyatro severlerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu. Tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı.
Kültür-sanat etkinlikleri Hayal Hanem “Mü’min Marka Giyer” konulu söyleşi ile devam edecek. Program Gebze Kültür Merkezi'nde 28 Mart Salı günü gerçekleşecek.
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