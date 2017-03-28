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Tiyatroseverler GKM’yi doldurdu

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Tiyatroseverler GKM’yi doldurdu
Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda hız kesmeden devam ediyor. 

Etkinlik kapsamında Dünya Tiyatrolar Gününde, Çehov’un kısa hikayelerinden “Sevgili Doktor” isimli tiyatro gösterisi sahnelendi. Birbirinden bağımsız 6 kısa oyundan oluşan tek perdelik tiyatro gösterisini Gebzeli tiyatro severlerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu. Tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı.

Kültür-sanat etkinlikleri Hayal Hanem “Mü’min Marka Giyer” konulu söyleşi ile devam edecek. Program Gebze Kültür Merkezi'nde 28 Mart Salı günü gerçekleşecek.

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