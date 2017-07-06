TMMOB üyelerinin ücreti düşecek

TMMOB ile SGK arasında 2012 yılında imzalanan mühendislerin şehir plancılarının ve mimarların asgari ücretlerini belirleyen protokol tek taraflı feshedildi.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üyeleri konu ile ilgili kampanya başlatılacağını açıkladı. Konuyla ilgili Mimarlar Odası Taş Bina’da basın açıklaması yapıldı. TMMOB üyeleri için belirlenen asgari ücret 3.500 TL’ydi. Basın açıklamasını Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halim Karabekir okudu. Karabekir açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

PROTOKOLÜN İÇI BOŞALTILACAK

Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimiz adına önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürdüğümüz asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır. 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında birliğimize yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokol mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayanmaktaydı. Protokolün fesih nedeni mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir protokol taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı reddetmemizdir. SGK,4857 sayılı iş kanununun 39’uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete, alternatif bir ücret olarak algılandığı gibi bir gerekçeye sığınarak birliğimizin bildirdiği asgari ücret üzerinden denetim yapmayı bırakmak istemiştir. Gerekçe inandırıcı değildir, zira protokolün imzalandığı 2012 yılında da 4857 sayılı kanunun ilgili hükmü yürürlüktedir.

ÜCRETLER DENETLENEMEYECEK

Feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi yapılan bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin altında olduğunun görülmesi durumunda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri olarak değerlendirilmekteydi. Kurumun sunduğu protokol taslağında ilgili maddedeki asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis kodlarını işlevsiz hale getirmek ve denetime esas eşik değer ortadan kaldırılmak istenmiştir. Birliğimiz yürütülmekte olan işbirliğinin korunarak ve geliştirilerek devam etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştır. Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizin ücretlerinin SGK'ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarımızın gaspına yol açacaktır.

MÜCADELEYE OMUZ VERİN

TMMOB ve bağlı odaları 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışanın piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasına olanak verdiği için geleceğini karartacak olan bu tavrını sessizce kabullenmeyecektir. TMMOB Yönetim Kurulu, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması için üye kampanyası yapma kararı almıştır. TMMOB örgütlülüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu yanlış kararından geri dönmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunma kararlılığındadır. Bu kapsamda; il koordinasyon kurullarımız SGK önlerinde ya da kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. Ayrıca sizlere ilettiğimiz dilekçe örneği tüm meslektaşlarımız ile SGK’ya faks ya da e-posta yolu ile gönderilecektir. Şimdi tüm örgüt yöneticilerimize, örgüt birimlerimize ama en önemlisi siz değerli üyelerimize düşen görev, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nı ve Sosyal-Güvenlik Kurumu’nu bu yanlış kararından bir an önce geri dönmeye zorlamak ve bu kapsamda yürütülecek mücadeleye omuz vermektir.

Ayşegül KALAYCI