Tokatlılar 1. yılı Bakan’la kutladı

Kocaeli Tokatlılar Derneği kuruluşunun 1. yılını kahvaltı programıyla kutladı. Programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ta katılım sağladı.

Kocaeli Tokatlılar Derneği kuruluşunun 1. yılını verdiği kahvaltı programı ile kutladı. Luxor Garden Otel’de gerçekleşen programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Ali Okur, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, dernek yönetimi ve dernek üyeleri katıldı.

BAKAN IŞIK’TAN JEST

Programa katılan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve parti örgütüyle birlikte ayrı bir masada oturuyordu. Bunun üzerine Bakan Işık, Sarıbay’a “Neden ayrı düştük?” diye seslendi. Bakan Işık’ın çağrısını kıramayan Sarıbay, protokol masasına katıldı. Program Tokat’ı anlatan sinevizyon gösteriyle başladı.

Ardından konuşma yapan Dernek Başkanı Turan Şahin, “Bizler Kocaeli Tokatlılar Derneği’ni kurma aşamasındayken dernek kurmanın ne kadar zor ve engebeli olduğunun farkındaydık. Ama ekip olarak zoru başardık. Yüzümüz açık dimdik dürüyoruz.İnşallah birlikte ve beraberliğimiz daim olur” ifadelerini kullandı.

BİRLİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, “Bu birlik fotoğrafının çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son zamanda en çok ihtiyacımız olan birlik fotoğrafı en kıymetlimizdir. Tokatlılık ve Kocaelilik ortak kimliği altında burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnsanın bir doğduğu bir de doyduğu yer vardır. Şahsiyetinizi bir yerinde Kocaeli varsa bir diğer yerinde mutlaka Tokat vardır. Bunu dernekle taçlandırmanızdan çok mutluyum” diye konuştu.

KOCAELİ, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise şunları söyledi:

“Şunu iyi bilirim ki dernekçilik çok zor iştir. Ancak meşakkatli işler bu kadar güzel iş çıkartır. Zaman zaman kolaycılığa kaçıp dernekçiliği eleştirenlerin varlığını bilirim. Kocaeli sadece Türkiye coğrafyasının değil gönül coğrafyasının da özetidir. Muhteşem bir şehirdir. Kocaeli’yi dünyanın en güzel şehri olarak tanımlıyorum. Dünya da bu kadar güzel şehir azdır. Bu şehri zenginleştiren en önemli unsurlardan biride farklı insanları kaynaştırmasıdır. Ben Gümüşhaneliyim, sizler Tokatlısınız hepimiz Kocaeli’de buluştuk aynı idea ile yol yürüyoruz. Tokat tarihinin her döneminde kahraman yetiştirmiştir. İçinden pek çok kahraman çıkarmış bir ilimiz. O kahramanlar sayesinde biz bugün ayaktayız”

Çiğdem ARMAĞAN