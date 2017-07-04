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Tokatlılar, Darıca'da doyasıya eğlendi

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Tokatlılar, Darıca'da doyasıya eğlendi
Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 9. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda Artvinliler Derneği’nin ardından sahne alan Tokatlılar gönüllerince eğlendi.

Gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sunarken, vatandaşlar Tokat yöresine ait oyunlarla gecenin tadını çıkardılar. Gecenin selamlama konuşması yapanı Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı İsmail Turan, “Bu güzel gecede hemşehrilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz, bu önemli organizasyonda Tokat’ı tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelmemize vesile olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında her akşam farklı bir ilin güzelliklerinin yaşandığı etkinliklerin ilçedeki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek başladığı “bu akşam tarih, tabiat, kültür kenti Danişmentliler başkenti, Melik Gazi’nin şehri Tokatlılar Darıca’ya hoş geldiniz. Bu gece 5 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız. Bir gönül birlikteliği olan projemizde, sizler ile her gece farklı bir güzelliğe şahit oluyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi.

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