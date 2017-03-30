Toker’den “Gelecek nesiller için sandık başına” çağrısı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker, 16 Nisan referandumu ve KYÖD’ün 70.yıl kutlamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toker, KYÖD lokalinde düzenlediği basın toplantısında ülke ve cumhuriyetin geleceğine dair son derece hassas bir virajda olduğumuzu dile getirdi, “16 Nisan’da toplumun kararı ne olursa olsun, tüm farklılıklarımızla birlikte bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Herkesi demokrasi ve özgürlük için sandık başına çağırıyoruz” dedi.

NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ

KYÖD yönetiminden Veysel İnaltekin ve İşletme Müdürü İbrahim Sarı’nın da katıldığı basın toplantısında açıklama yapan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “KYÖD’ün 70.yıl etkinlikleri arasında öncelikle 11 Nisan’da Ruşen Hakkı’yı anma etkinliği, 22 Nisan’da Köy Enstitüleri anma etkinliği, 29 Nisan’da hoşgörü yürüyüşü, yine aynı gün hoşgörü ve tolerans gecesi, 29 Nisan’da Marmara Körfez Suyu Kalitesi ve Kirliliği konulu panel etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi, bu etkinliklere herkesi davet etti.

REFERANDUM İÇİN SANDIK ÇAĞRISI

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, KYÖD yönetimi olarak kentte yaşamın kolaylaşması ve yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmaları artan ve etkinleşen bir nitelik ve düzeyde sürdürmeye devam edeceklerini aktardı. Toker, sosyal tesisinin işlevinin her geçen gün arttığını vurguladı, sportif ve eğitim alanındaki işbirliklerinden söz etti.

16 Nisan’daki referandum konusuna da değinen KYÖD Başkanı Mehmet Toker, şunları dile getirdi:

“Ülkemiz ve Cumhuriyetimizin geleceğine dair son derece önemli bir virajda olduğumuz tartışılmaz. Ancak, geleceğimize dair bu denli önemli bir konuyu, hiçte olmaması gereken koşullarda, Olağanüstü Hal koşullarında tartışıyor, toz bulut ve bilgi kirliliği içerisinde, kaygı ve kargaşa dolu, tehdit ve baskılar altında geleceğimizi belirlemeye çalışıyoruz.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. KYÖD’ün yaşama ve ülke yönetimine dair yaklaşımı, hiç kimse tarafından tartışılamayacak kadar açık ve nettir. KYÖD, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ilke ve inkılapları ışığında ve çağın gelişimine paralel geliştirilip güçlendirilmesi gereken, tüm farklılıklarımızla bir arada barış içerisinde, çağdaş, demokratik bir yaşamı temel ilke olarak benimsemiş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu temelde oluşan, güçlenerek bugünlere ulaşan bir yaşam kültürüdür. Bir büyük sosyal toplumsal aile yapılanmasıdır. KYÖD olarak, bireysel düşüncelerimiz ve tercihlerimizle uyuşmasa bile bu referandumda HAYIR, ya da EVET diyen herkesi ayırımsız olarak bu toplumun eşit bireyleri olarak gördüğümüzü ısrarla belirtmek istiyoruz.”

“GELECEĞİMİZİ OYLAYACAĞIZ”

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, 16 Nisan’da geleceğin oylanacağına vurgu yaptı, “Yurttaşlarımız, özgürce düşünüp, yapılmakta olan değişikliği anlayıp kavrayarak tercihlerini yapabilmelidirler. Bu anlamda özgürce düşünüp tavır belirleyebilmeleri için yapılmakta olan değişimi, bu değişimin bizlerden neyi alıp götüreceğini, neleri getireceğini anlamalarına olanak sağlanmalıdır. KYÖD bunun olanaklı olması amacıyla duyduğu sorumluluk temelinde davranmayı bugünün temel görevi olarak benimsemiş olup bunun gereklerini yerine getirme çabası içerisindedir. Bu yaklaşımını da en son dakikaya kadar ve sonrasında da sürdürmeye devam edecektir” dedi.

Şennur YILDIZ