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TOKİ Başkanı Turan: "Kentsel dönüşüm zorunluluktur"

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TOKİ Başkanı Turan: "Kentsel dönüşüm zorunluluktur"
TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Özellikle ticaretin artması, yaşamın risksiz ve daha güvenli olması için kentsel dönüşüm zorunluluktur" dedi. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin Gölcük'te yapacağı kentsel dönüşüm alanlarında Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile incelemelerde bulundu.

Kentsel dönüşüm yapılacak alanları inceleyen TOKİ Başkanı Turan, Gölcük esnafını ve vatandaşlar ile sohbet etti. Gölcük'te Sivritepe Mahallesi'nde 540 konutluk Kentsel dönüşüm projesine başladıklarını belirten Turan, "Sahilde bulunun Deniz evler Mahallesi'nde uygulayacağımız kentsel dönüşüm projemizin alanlarını inceledik. Şuan kamulaştırma ve imar çalışmalarımız devam ediyor. Gölcük esnafımıza ve vatandaşlarımız ile yaptığımız sohbetlerde kentsel dönüşüme olumlu bir bakış var. Vatandaşlarımız daha güvenli yapılarda ve sosyal çevresi ile uyumlu yapılarda yaşamak istediklerini söylediler. İdare olarak bunu dikkate alıyoruz. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Gölcük'ü bir cazibe merkezi haline getirmek için projelerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz" dedi.

"Sahil kesiminde güvenli ve daha sağlam yapılar inşa edeceğiz"
Yerel yönetimlerle işbirliği içinde Türkiye’nin en büyük Kentsel Dönüşüm hareketini yürüttüklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ülkemizdeki deprem tehdidi yüksek ve maalesef riskli yapı stoku da aynı şekilde çok fazla. Bu süreçte bilhassa riskli alanlara yöneldik. Gölcük'te daha önce yaşadığımız acıları yaşamamak için ve sağlam yapılar inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle sahil kesiminde güvenli ve daha sağlam yapılar inşa edeceğiz" İfadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Programında deprem riski yüksek şehirlerin barındırdığı tehlikeyi esas aldıklarını vurgulayan Turan, "Önceliğimizi deprem kuşakları üzerindeki yerleşimlere veriyoruz. 1. dereceden 5. dereceye deprem kuşakları üzerindeki riskli alanları projelendiriyoruz. Yaklaşık 240 bin konutluk Kentsel Dönüşüm Programını 171 bin konutu kapsayan bölümünü bu kuşaklar üzerinde uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra şehirlerimizin sağlıklı gelişimine engel olan bu sorunun çözümü için hemen her şehrimizde Kentsel Dönüşüm odaklı konut ve sosyal donatı projelerimiz hızla devam ediyor. Şehirlerimizin yerel kimlik ve değerlerini yansıttığımız nitelikli bir yapılaşma dokusu oluşturma hedefinin yanı sıra nicelik bakımından da önemli üretim rakamlarına ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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