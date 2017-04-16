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Tokuş, “Emeğimize saygı gösterilsin”

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Tokuş, “Emeğimize saygı gösterilsin”
Bu sezona kötü başlayan, daha sonra toparlanıp, Play-Off yarışına ortak olan Gölcükspor, cuma günü de deplasmanda Karacabey’i 4-2 yenip, umutlarını son iki haftaya taşımıştı.

Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, son maçta hakemin bitiş düdüğüne kadar bu yarışında içinde olacaklarını söyledi. Gölcükspor, bu hafta Bayburtspor ile sahasında oynayacak, son hafta ise kent derbisinde Kocaelispor’a konuk olacak.

“BİZDE PLAY-OFF’U İSTİYORUZ”

Yusuf Tokuş, gruplarında zirve yarışı yapan birçok takımdan çok daha az maliyetle ligde mücadele ettiklerini belirterek, “Bu ligde birçok takım bizden daha çok para harcamış, Play-Off yarışı yapıyor. Biz çok daha az maliyetle bu işi yapıyoruz. Yaptığımız bu işe, futbolcularımın ve bizim emeğimize herkesin saygı göstermesini istiyoruz. İnsanların bizi yok saymasını kabul edemiyoruz. Bu yarışta bizde varız” dedi.

“KARACABEY’DE ÇOK KÜFÜR YEDİK”

Yusuf Tokuş, Karacabey deplasmanına giderken kimse kendilerinden böyle bir galibiyet beklemediğini hatırlatarak, “Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Maçta geri düştük. İlk yarıda çok küfür yedik, hakarete uğradık. Bu küfürleri de Kocaeli takımı olduğumuz için yedik. Maçın ikinci yarısında hırs yaptık, yaptığımız oyuncu değişiklikleri de takımı ateşledi, maçı 4-2 kazandık. Bu hafta Bayburtspor maçını da mutlaka kazanmak istiyoruz” dedi.

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