  • BIST 77.866
  • Altın 130,927
  • Dolar 3,5357
  • Euro 3,7097
  • Kocaeli -2 °C

Toltar, "Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz

»
Toltar, "Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz
Dilovası Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a iadeyi ziyarette bulundu. 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan KHK ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Dilovası Kaymakamlığına atanan ve geçtiğimiz haftalarda görevine başlayan Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti. Ziyarette Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası’nın gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz. Bundan sonra da sizlerin engin tecrübeleri ile hep birlikte Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nda ki görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir yılda verilen ruhsat sayısı...02 Ocak 2017 Pazartesi 09:40
  • Doğan’dan yılın son ziyaretleri02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • Dikkat yıkılacak02 Ocak 2017 Pazartesi 08:49
  • Çenesuyu, cam şişeye girecek01 Ocak 2017 Pazar 16:39
  • Mekke’nin Fethi kutlamasına büyük ilgi01 Ocak 2017 Pazar 15:50
  • Ömür Taşkın baba oldu01 Ocak 2017 Pazar 14:40
  • Acil kan aranıyor01 Ocak 2017 Pazar 13:46
  • Büyükşehir’in çevre ve altyapı çalışmaları İstanbul’da anlatıldı01 Ocak 2017 Pazar 13:31
  • 3 günde 1786 başvuru01 Ocak 2017 Pazar 12:45
  • Başhekim Cantürk'ün acı günü01 Ocak 2017 Pazar 12:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti