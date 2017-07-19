TOMİS üyesi 500 işçi, işten atıldı

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS)’e üye oldukları için 2015 yılından bu yana yaklaşık 500 işçi atıldı.

Konu ile ilgili Tüm Bel Sen Kocaeli Şubesi’nde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına; TOMİS Kocaeli İl Temsilcisi Erdal Gündüz, KESK’e bağlı sendikaların başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan TOMİS İl temsilcisi Erdal Gündüz 2015 yılından bu yana sendikaya üte oldukları için 500 işçinin işten atıldığını söyledi.

Gündüz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“2015 yılı imzalanan toplu sözleşmenin ardından yıllardır metal işçilerinde biriken öfkenin patlamasına ve tarihe metal fırtına olarak yazılmasına tanıklık edildi. Gerek MESS'in dayattığı, işçileri köleliğe götüren çalışma koşulları gerekse metal işkolundaki sendikaların ya işbirlikçi ya da pasif tutumları metal işçisinin büyük direnişini tetikledi. Tüm bunların sonucu olarak sendikamız TOMİS doğdu. O dönemde sermaye ve Türk Metal ortaklığı karşısında, işçilerin bilinç ve deneyim eksikliği ile sınırlı kazanımlar elde edilebildi. Metal işçisi 2017'yi kendine hedef belirledi. Bugün MESS ve Türk Metal bunun farkında. Mevcut düzenlerinin sürmesi için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. İşçilerin taleplerini sınırlamak için anketler düzenliyorlar, sözde TİS toplantıları yapıyorlar. Fakat gerçekte hiç bir hazırlıkları yok. Bugün yapılması gereken fabrikalarda TİS komitelerinin kurulması, patronun, sermaye devletinin baskılarına, OHAL koşullarına, sendikal ihanete karşı işçilerin hazırlıklı olmasıdır. TOMİS olarak bağımızın bulunduğu bütün fabrikalarda üyemiz olsun veya olmasın metal işçilerinin kazanması için elimizden geleni yapacağız."

O dönemde işçilerin bilinç ve deneyim eksikliğiyle sınırlı kazanımlar elde edebildiğini ve metal işçisinin 2017'yi kendisine hedef olarak belirlediğini aktaran Gündüz, bugün bunun farkında olanların mevcut düzenlemenin sürmesi için elinden geleni yaptığını savundu.

Gündüz, toplu sözleşme öncesi fabrikalarda TİS komitelerinin kurulması ve "söz-yetki-karar" hakkının bu komiteler üzerinden işçilere verilmesi gerektiğini anlatarak, "TOMİS olarak bağımızın bulunduğu bütün fabrikalarda üyemiz olsun veya olmasın metal işçilerinin kazanması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

PAZARTESİ, PROTESTO YAPILACAK

Ne sendikamız, ne de üyelerimiz geri adım atmayacaktır. Ford Otosan yönetiminin de, Türk Metal'in de, MESS'in de korkuları olmaya devam edeceğiz. Fabrikaların içinde örgütlenmeye, önünde ve her yerde direnişler örgütlemeye, sözümüzün arkasında durmaya devam edeceğiz. Bütün bunların yanında hukuki süreçleri de işleteceğiz. İşçileri elle tutulur bir gerekçe göstermeden 25/2 maddesinden tazminatsız işten çıkarıyorlar. İşçi arkadaşlarımız direnişlerle de, mahkeme süreçleriyle de eninde sonunda fazlasıyla alıyor tazminatını. Bizler Ford Otosan'daki kıyımlara karşı her zaman karşılarına dikildik, dikilmeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi, servis giriş çıkışlarında işten atmaları protesto edip, "Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi" talebimizi haykıracağız. Başta tüm metal işçileri olmak üzere, işçileri, emek dostlarını mücadelemize destek olmaya, işçilerin birliğini ve dayanışmasını büyütmeye çağırıyoruz.”

Ayşegül KALAYCI