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Tongar: “Önceliğimiz  evlatlarımız olmalıdır”

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Tongar: “Önceliğimiz  evlatlarımız olmalıdır”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, kısa bir süre önce Gölcük’te ağırladığı uzman-pedagog Hatice Kübra Tongar’ı, bu kez Gebze’deki Bilgievi velileriyle bir araya getirdi.

Özellikle sosyal medyada kurduğu “Bağırmayan anneler” platformuyla büyük ilgi gören Tongar, kendine has tarzı ile annelere çocuk yetiştirme konusunda altın değerinde öneriler verdi. Annelerin asıl sorumluluğunun evlatları olduğuna dikkat çeken Hatice Kübra Tongar, “Buna önem psikoloji diyoruz. Önceliğimiz çocuk, ardından ev işleri olmalı. Allah bize niye evini temiz tutmadın diye soru sormayacak. Ama niye evladına vakit harcamadın diyecek” dedi. 

GEBZELİ VELİLERDEN SÖYLEŞİYE BÜYÜK İLGİ
Hatice Kübra Tongar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ailede Değerler Eğitimi kapsamında organize ettiği söyleşi dizisinin ikincisini Gebze’de gerçekleştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Gebze bölgesinin Bilgievi velileri büyük ilgi gösterdi. Söyleşi öncesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli’ni tanıtan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi.

İNŞALLAH BİR GÜN KABE’DE BULUŞURUZ
Tongar, “Çocuk Eğitiminde Mucize Çözümler” başlıklı sunumuna her zaman olduğu gibi “İnşallah burada buluştuğumuz gibi bir gün Kabe’de de bir araya geliriz” duasıyla başladı. Tongar ayrıca kendisini Gebzeli annelerle bir araya getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti. 

YÜCE ALLAH EVİNİ NİYE TEMİZLEMEDİN DİYE SORMAYACAK
Hatice Kübra Tongar, söyleşisine “Önem Psikolojisi” olarak bilinen metodu anlatarak başladı. Asıl sorumluluğun çocuk olması gerektiği üzerinde duran Tongar, “Sevgili anneler, gün içinde asıl sorumluluğumuz çocuk olmalı. Ama biz önce ev işlerine yöneliyoruz. Temizlik daha önemli oluyor bizim için. Allah bize evini niye süpürmedin, niye temiz tutmadın diye sormayacak. Ama niye emanet olarak size verilen evlatlarınıza vakit harcamadınız diye soracak. Bu nedenle önceliğimiz evlatlarımız olmalı” dedi. 
 

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