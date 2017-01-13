Tonlarca geri dönüşüm atığı

İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları sayesinde on binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığı öğrenildi.

Belediye’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, geçen bir yıl içinde 5200 ton atık kağıt, 1500 ton cam, 1000 ton plastik ve 200 ton da metal atık toplanarak bunların geri dönüşümüyle ekonomiye ciddi katkılar sağlandı.

Geri dönüşüm çalışmalarını 10 araç ve 20 personel ile yürüttüklerini söyleyen yetkililer, “1 ton kağıt elde edilebilmek için 17 adet yetişkin ağaca ihtiyaç oluyor. İzmit Belediyesi olarak topladığımız atık kağıtlar sayesinde sadece bir yıl içinde 88 bin 400 ağacı kesilmekten kurtarmış olduk.” dediler.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, 2016 yılı içinde vatandaşların geri dönüşüm çalışmalarına desteğini sağlamak için şehrin dört bir köşesine 500 adet geri dönüşüm konteynırıyla 100 adet cam kumbara konulduğunu da söylediler.