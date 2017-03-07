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Topaca ve Ata, Valilik projelerini istediler

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Topaca ve Ata, Valilik projelerini istediler
Kocaeli Valiliği’nin mevcut yeni binalarının projesini, İzmitli Yüksek Mimar Seyhan Serimer çizmişti. 

Projelerin çizimi halen Hatay Valisi olan Erdal Ata’nın döneminde yapıldı. Halen Ankara Valisi olan Ercan Topaca döneminde de kompleks inşa edildi.

Şimdi başka illerde bulunan Erdal Ata ve Ercan Topaca, bulundukları illerde de böyle bir kompleks yaptırmayı planlıyorlar. Bu nedenle valilik binalarının projelerini Mimar Seyhan Serimer’den istediler. Serimer, projeleri iki valiye gönderdi. Birkaç yıl içinde Ankara ve Hatay’da da ilimizdeki gibi Valilik binaları yapılabilir.

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