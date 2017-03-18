Topçu,“Olaylardan çok büyük üzüntü duyduk”

Çarşamba akşamı Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasında oynanan 2.Küme maçının bitiminde çok büyük olaylar çıkmış, Arslanbeyli taraftarlar sahaya girmişti.

Bu olaylarla ilgili Arslanbey Organize Sanayispor Teknik Sorumlusu Sedat Topçu, yaşanan olaylardan dolayı çok büyük üzüntü yaşadıklarını, spor camiasından özür dilediklerini söyledi.

“RAKİP TAKIM OYUNCULARI DA TAHRİK ETTİ”

Sedat Topçu, çalıştırdığı takımlarda centilmenliğe çok önem verdiğini belirterek, “Beni en çok üzen bu olayların başında bulunduğum takımın maçında yaşanmış olmasıydı. Hiçbir şey bu olayların yaşanmasını gerektirmez. Bundan dolayı ben ve yönetim kurulu üyelerimiz çok büyük üzüntü duyduk. Olayların yaşanmasında bizim kadar, maçın hakem ile taraftarlarımızı tahrik eden Kadıköysporlu 6 ve 14 numaralı futbolcularında hatası var. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasıydı. Bundan dolayı spor camiasından özür diliyorum” dedi.