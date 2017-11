TOPLANTILARDA KONUŞMANIZ NASILDIR?

Her gün bir çok yerde bir çok toplantı düzenleniyor. Kimisi kapalı devre toplantılar, kimisi genele açık, uzun, kısa, az konuşmacılı, çok konuşmacılı, moderatörlü, moderatörsüz her gün onlarca toplantı var.

Toplantıların konuşmacıları da oluyor elbette. Yıllardır sunum teknikleri dersi veriyorum ve kendim de onlarca sunum yapmış, eğitim vermiş, panellere katılmış biri olarak sanırım bu konuda farkındalığım yüksek.

Zaman ayırıp, toplantıya gidiyorsunuz ama konuşmacıları anlamak ne mümkün. Bazen teknik aksaklıklar, bazen konuşmacıların iletişim biçimi, anlaşılır konuşmaması sebebiyle anlaşılmıyor ne söylendiği.

Bir toplantıda konuşmacı olacaksanız veya olmayı düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki konulara dikkat etmenizi öneriyorum;

-Ben konuyla alakalı değilim ama gene de beni davet ettiler demeyiniz. (Konuyla ilgili değilseniz konuşmacı olmayı kabul etmeyiniz, davet edenleri de küçük düşürmeyiniz)

-Konuşma konunuza önceden hazırlanınız

-Ne söyleyecekseniz tane tane konuşunuz, kelimeleri yutmayınız, ağzınızda gevelemeyiniz.Sesiniz ve sözünüz net anlaşılsın.Ne çok hızlı, ne çok yavaş.

-Ayaklı mikrofon ve yaka mikrofonuyla ses farklı algılanır. Mikrofon türüne uygun konuşunuz. Ayaklı mikrofon sesiniz algılayabilsin.

- El mikrofonuyla konuşmaya başladığınızda ses tonunuza göre mesafesini ayarlayınız. Konuşurken sesinizi dinleyiniz.

-Konuşma sürenizi doğru kullanınız, Her bir konuşmacının 10.dk. lık kendiliğinden süre uzatması, toplamda onlarca dinleyicinin 1-2 saatine mal olacak ve organizasyon aksayacak.

- “Anlatacağım çok şey var ama süre yetmedi “ demeyiniz. Toplantıya gelirken süre hakkında bilginiz vardı. Ona göre hazırlık yapmalısınız.

- Uzun anlatmak iyi anlatmak değildir. Makbul olan süreniz içinde konuyu açık ve öz dinleyicilerin ufkunu açacak şekilde anlatmaktır.

- Başkalarının ve kendi sözlerinizin tekrarından kaçınınız. Konuyla ilgili somut önerilerde veya katkılarda bulununuz. Herkesin bildiğini tekrar etmeyiniz.

-Beden diliniz de konuşur unutmayınız. Kendinize güven ve güvensizliğinizi sergiler, ses tonunuz durumu destekler.

Topluluk içinde konuşmak sorumluluk gerektiriyor. Konunun farklı yönleri de var. Ana hatlarıyla özetin özeti önemli noktaları hatırlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili sorusu olan okuyucular mailden ulaşabilirler.

Sözün özü; Toplantılarda anlaşılır konuşmak, anlattığınız konuya daha çok dikkat çeker, lafı öldürmeden söyleyiniz.