Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı

Kocaeli, Türkiye’de nüfusu en hızlı artın kentlerin başında geliyor. Nüfus artışı ile birlikte, şehrimizde trafiğe çıkan araç sayısı da çok hızlı artıyor.

Şehrin coğrafi yapısı, imar durumu belli. Caddeler aynı, yollar aynı. Elbette trafik sorunu da hızla artıyor.

Şehrimizdeki trafik sorunu başka bir şey, toplu taşıma sorunu başka bir şey. Elbette birbirleri ile ilişkileri var. Toplu taşımayı düzgün yaparsanız, özel araçları ile tek kişi olarak trafiğe çıkanları toplu taşımanın içine alabilirseniz, trafik sorununu da önemli ölçüde çözebilirsiniz.

Bizim şehrimizde öğrenci ve çalışan insan nüfusu da Türkiye’nin diğer illerine göre çok daha yüksek. İnsanların önemli bir bölümü, her gün toplu taşıma araçları ile okullarına, işlerine gidip geliyor. Özel arabanızın direksiyonunda, İzmit Şehir Merkezi’nde, Cumhuriyet Caddesi’nde, Alemdar Caddesi’nde, İnönü Caddesi’nde, D-100’de, M.Alipaşa-Bekirdere taraflarında, Yahya Kaptan yolunda tıkanıyor, arabanın içinde bir süre beklemek zorunda kalıyorsanız, bu keyfe keder bir durumdur.

Ama toplu taşıma sisteminin akıcı olması gerekir. Toplu taşıma sisteminin cazip olması, tercih edilebilir olması gerekir. Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in başını çok ağrıtan Tramvay Projesi’ni de bu mantıkla hazırlıyor. Tramvay yolu bir gün tamamlanır, Otogar ile Seka Park arasında tramvay istenildiği gibi çalışır ve halk tarafından tercih edilirse, trafiğe çıkan araç sayısı da azalacaktır.

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Bizim ilimizde toplu taşımada çok büyük sıkıntılar var. Her gün toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan insanlar sistemden memnun değil. Toplu taşıma sektöründe hizmet veren, bu işten ekmeğini kazanan minibüsçü esnafı da memnun değil. Şehir içi toplu taşımada payını son dönemlerde arttıran Büyükşehir Belediyesi de zarar ediyor.

Malum, Kent Kart sistemi kullanılıyor. Bu sistem, işletme için çok büyük avantajlar getiriyor. Hatta, gün içinde hangi saat dilimi arasında ortalama kaç yolcunun seyahat ettiğini çok rahat tespit edebilirsiniz.

İzmit’teki tabloya bakın. Hem özel minibüslerden, hem Belediye otobüslerinden yüzlercesi şehir içinde zaten sıkışık olan trafikte dönüp duruyorlar. Sabah ve akşam saatlerinde çoğu dolu. Ama gün içinde neredeyse hepsi boş dolaşıyor. Elbette toplu taşıma sorumluluk işidir. Bir güzergâhta her gün 1 tek kişi bile gidip geliyor olsa, o bir tek kişiye de hizmet verilmeli, o hatta araç çalışmalıdır. Ama düzgün bir hesap yapılabilir.

Geçen gün Umuttepe’ye çıkıyorum. Yolda 3 tane Büyükşehir Belediyesi’nin büyük otobüsünden geçtim. Vakit öğlen saatleri. Büyükşehir’in o en büyük otobüsleri. Farklı güzergâhlardan Umuttepe’ye gidiyorlar. Her biri 80-90 yolcu kapasiteli. Yolda geçtiğim büyükşehir otobüslerinden birinde 3, birinde 5, birinde 2 yolcu gördüm. Yazık günah. Büyükşehir otobüsleri bizim paramızla çalışıyor. Üç otobüsün yolcusunu birine toplasanız, yine kapasitenin yüzde 90’ı boş kalacak.

Bazı hatlarda Büyükşehir otobüsleri de, özel halk otobüsleri de boş gidip geliyor. Minibüsçü de, Büyükşehir de zarar ediyor. Kent Kart sisteminde hafta içi 5 günün her hattaki ortalamasını çıkartabilirsiniz. Bu rakamları önünüze koyar, hangi hatta hangi zaman diliminde kaç araba çalışması gerekir bulabilirsiniz.

Umuttepe hattında Büyükşehir otobüsleri gün içinde bomboş gidip geliyor da, Büyükşehir’in İstanbul Tuzla’ya çalışan otobüsleri günün her saati tıklım tıklım dolu. Umuttepe’den bir otobüs eksiltir, Tuzla hattına eklersiniz. Bunu misal olarak söylüyorum. Özellikle akşam saatlerinde Alikahya, Derince hatlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu kalabalık hatlara, kalabalık saatlerde araç takviyesi yapabilirsiniz.

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Çok kalabalık hatlarda bir sorun daha var. Bizim nesil çocukken, gençken bir toplu taşıma aracına yaşlı bir yolcu bindiğinde, ya da bir bayan bindiğinde hemen kalkar yerimizi verirdik. Şimdi öyle değil. Sözde “Milliyetçi, inançlı nesiller” yetiştirdiğimiz söyleniyor. Ama binin şehir içi araçlara çocuklar, gençler ilk duraktan arabaya biniyor, sonra binen yaşlılara, kadınlara yer vermiyorlar. Bu bir kural haline getirilebilir. Gerekirse, öğrenci bileti ücreti bir miktar daha düşürülür, ama minibüse yaşlı yolcu binerse, öğrenci yolculara yer verme zorunluluğu kural olarak getirilebilir.

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Bir konu daha var. Malum, 65 yaş üstü yolculara ücretsiz seyahat kartı veriliyor. Bu bedava yolculuk uygulaması ilimizde minibüsçülerin tepkisini çekiyor. Artık ülkemizde ömür uzadı. 65 yaş, yaşlı sayılmıyor. Pek çok ilde yerel meclisler karar almış. Bedava yolculuk kartı 65 yaşa değil, 70 yaş üstüne veriliyor. İlimizde de böyle bir karar alınmalı. 65 yaş üstü vatandaşa bedava yolculuk hakkı verileceğine, o insanlar minibüs veya otobüse bindiğinde oturacak yer bulmaları sağlansın, ayakta yolculuk yapmaktan kurtarılsın çok daha iyi olmaz mı?

İlimizdeki toplu taşıma sisteminde çok büyük yanlışlar var. Düzeltmek mümkün. Küçük dokunuşlarla toplu taşıma sistemindeki pek çok aksaklık giderilebilir. Hem minibüsçü daha çok kazanır, hem vatandaş daha rahat yolculuk yapar, hem toplu taşımaya düzen geldikçe, şehir içinde trafik rahatlar.

“Dostlar alışverişte görsün”

İlimizde yüzlerce Belediye işçisi için yeni dönem toplu sözleşme pazarlıkları devam ediyor. Bir kısmı, geçen yılın sonlarında başladı.

Malum, son 15 yılda ilimizdeki belediyelerde çalışan kadrolu işçilerin sendikal yapısı tamamen değişti. Eskiden Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’in, Disk’e bağlı Genel-İş’in örgütlü olduğu belediyeler vardı. AK Partili Belediyelerin neredeyse tamamı, işçilerin Hizmet-İş’e geçmesini bir şekilde sağladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir’de bu konuda yaşananları herkes hatırlayacaktır.

Belediye işçilerinin sözleşme masasındaki temsilcisi Hizmet-İş Sendikası. Şube Başkanı İdris Ersoy’un çok düzgün ve çalışkan bir sendikacı olduğu, iyi niyetle çalıştığı konusunda kuşkum yok. Sendikanın karşısına işveren Belediye Başkanları tek tek çıkmıyorlar. Bizim ilimizde Yerel-Sen İşveren Sendikası diye bir yapı var. Yerel-Sen İşveren Sendikası’nın bütçesini, belediyeler karşılıyor. Yani biz vatandaşın cebinden çıkan paralarla işveren sendikası finanse ediliyor.

Aylardır pazarlık masasında oturumlar devam ediyor. Hizmet-İş alamayacağını bile bile masaya yüksek oranlı (% 25 gibi) zam talepleri ile geldi. Bu devirde hiçbir işveren işçisine yüzde 25 zam yapmaz. Hesap sorarlar. İşveren Sendikası ise, çok düşük teklifler yapıyor. Örneğin Derince Belediyesi’ndeki pazarlıkta Yerel Sen masaya % 0 zam teklifi ile geldi. Bu da olacak iş değil.

İşçi sendikası ve işveren sendikası temsilcileri belirli aralıklarla toplanıyorlar. Masada çaylar, meşrubatlar. Toplantılara katılanlar için “Hakk-ı Huzur” ödenekleri. Derince’deki son toplantıda, daha önce “Yüzde sıfır” zam öneren işveren sendikası, bu kez teklifini “Yüzde 4”e yükseltmiş.

Bütün görüşmeler uyuşmazlık zaptı ile sonuçlanıyor. Tarafsız arabulucu atanıyor. Hadi bir daha toplantı, hadi bir daha 2-3 saat geyik muhabbeti.

İşçinin üzerinden “Dostlar alışverişte görsün” misali pazarlık yapılıyor. Hepimiz biliyoruz ki; işveren tarafı, enflasyon oranında (%8-10 aralığında) bir zam verecek. Hepimiz biliyoruz ki, Hizmet-İş Sendikası “Grev” koşulunu kullanamayacak. Sendika grev kararı alsa bile, “Aman işimi koruyayım, gerisi yalan” diye düşünen belediye işçisi greve çıkmayacak.

Boşuna zaman kaybı. Boşuna kamu kaynaklarının israfı.

Belediyelerdeki toplu sözleşme pazarlıkları tamamen palavradır. Devam eden bütün pazarlıklar, 16 Nisan öncesi, yüzde 10 civarında ücret zammı üzerinden bağıtlanır. Boşuna çalışıyormuş gibi yapıp, birbirimizi kandırmayalım.