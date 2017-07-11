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Toplu taşımaya zam günü

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Toplu taşımaya zam günü
İlimizde aylardır gündemde olan toplu taşıma ücretlerine zam konusunun bugün saat 11.00’de başlayacak UKOME toplantısında, karara bağlanması bekleniyor.

ŞEHİR İÇİ 2.50 TL

 Minibüsçüler Odası, toplu taşıma ücretlerine zam için aylar önce başvurmuştu. Kocaeli Üniversitesi, bu sektördeki maliyet artışlarını araştırdı. Hazırlanan raporda yüzde 9.5’luk bir zam öngörülüyor. UKOME’den çıkacak zam kararının da bu oranda olması bekleniyor. İzmit şehir içinde halen 2.30 TL olan ücret, büyük olasılıkla 2.50 TL’ye yükselecek.

BÜTÜN HATLARA ZAM

Toplu taşıma zammı, İzmit şehir içi ile sınırlı olmayacak. Bütün hatlardaki yolcu taşıma ücretlerine aynı oranda zam bekleniyor. Servis Araçları odası ile taksilerin de zam başvurusu değerlendirilecek.

SORUN BEDAVACILAR

Kocaeli Minibüsler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt UKOME toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “İlimizdeki minibüsçü esnafı tarihin en zor döneminden geçiyor. Bizim ilimizde toplu taşıma araçlarına binenlerin büyük bölümünün ücretsiz ulaşım kartı var. Bu büyük bir sıkıntı. Tramvay da şehir içi esnafını vurdu. Tramvay ücretinin de minibüslerle aynı olmasını istiyoruz.” dedi.

OTOPARKLARA DA ZAM VAR

Bugün saat 11.00’de Antikkapı’da başlayacak UKOME toplantısında il genelindeki açık ve kapalı otoparklar ile Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği Parkomat sistemlerinin fiyatlarına da önemli oranlarda zam yapılması bekleniyor.

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