Komuoyu araştırmalarına göre anayasa değişikliklerine destek verenlerle, desteklemeyenlerin oranı bir birine yakın yansıtılmaktadır. Bu durum, genel geçerli kabullenilmemişliği yansıtan, toplumsal muhalefet olarak tanımlanabilecek kesimin yeterince dikkate alınmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Toplumsal muhalefet, çeşitli duyarlılıkları, özgürlükçü, demokratik kaygıları kapsadığı için yönetilmesi daha zordur. Toplumsal muhalefet yönetilebiliyor olsaydı iktidar partisi, daha çok kendi önceliklerini merkeze alan anayasa değişikliği hamlesine girişemezdi. Uzlaşılarak, genel geçerli ortak kural ve kurumlarla inşa edilebilecek Demokratik Hukuk Devleti arayışına yoğunlaşılırdı.

TOPLUMSAL MUHALEFETİN GÖZETİLMESİ

Toplumsal muhalefetin iktidar partisi tarafından göz ardı edilmemesi, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik sürdürülebilirliğin sağlanması içindir. Toplumsal muhalefetin ana muhalefet partisi tarafından yönetilebilirliğinin sağlanması ise alternatifliğe, iktidar hedefine ulaşmakla ilgilidir. Toplumsal muhalefet gözetilerek yapılacak çalışmalarda, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, katılımcı, tartışma ve uzlaşma platformları olmazsa olmaz önemdedir. Bu yaklaşımın yapabilirliğe taşınması için ise doğal temsilcilerinin katılıp katkı vermesine ihtiyaç vardır. Kendi işleyişini, politikalarını, kural ve kurumlarını, üyelerinin ve seçmenlerinin iradesiyle belirleyip yönetebilen organizasyonlara sahip olamadığımız için toplumsal muhalefeti yönetemiyoruz.

ANA MUHALEFETTEN BEKLENENLER

Aşmak zorunda olduğumuz tarihi eşikte ana muhalefet partisinden beklenilenler, iktidar partisinden beklenilenlerden az değildir. Kuşkuları endişeleri olanların, bilinmezliklere yeterince cevap bulamayanların, kendisini mağdur dışlanmış hissedenlerin, ana muhalefet partisinden beklentileri bulunmaktadır. Birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, yarışmak, başarmak isteyenlerin, inançlarını, farklılıklarını özgürce yaşamayı özleyenlerin, katılarak, katkı vererek yapabilirliklerinin sağlanması ihtiyacı karşılanabilmelidir. Bu duyarlılıkların, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu kazanımlara kavuşturulabilmesi, yönetebilirliğinin sağlanması, ana muhalefetin siyasi sorumluluk alanındadır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN FARKI

Yapılan anayasa değişikliğinin, daha önceki değişikliklerden farkı sadece iyileştirmeyle yetinilmemesi, daha iyi bir yönetim sistemine kavuşulmasının aranması nedeniyledir. Halkın iradesinin yapabilirliği temelinde, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla, sorunlarımızın çözülmesini, beklentilerimizin gerçekleştirmesini sürdürülebilir kılacak düzeyde yapılabilmesi ihtiyacı bu nedenle daha yoğundur. Bu ihtiyacın yeterince karşılanamadığı bir birine yakın oranlarda seyreden eğilimlerle açığa çıkmıştır. Görünürlüğe ulaşmış bu yetmezliğin aşılması bütün siyasi partiler için temel sorumluluktur. Bütün siyasilerin, geleceği daha iyi yönetebilme iddialarıyla, genel geçerli kabul edilebilirliği sağlama performansları örtüşmediği için bulundukları konumları tartışmalıdır.