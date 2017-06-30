Toprak kaymalarını engellemek için çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi toprak kaymalarına karşı binaların ve yolların güvenliğini sağlamak için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapıyor.

Başiskele Belediyesi toprak kaymalarına karşı binaların ve yolların güvenliğini sağlamak için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapıyor.

Yol düzenleme çalışmaları kapsamında genişletmesi yapılan cadde ve sokaklarda yol seviyesi binalardan düşük ve yüksek olan alanlarda beton ve taş duvarlar yapılıyor. Başiskele Belediyesi toprak kaymasının yaşanmaması için Döngel Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yeni bir çalışma başlatırken Fatih Mahallesi Asma Sokak, Serdar Mahallesi Erenler Sokak, Yuvacık Yakacık Mahallesi Çamlıca Caddesi'ndeki taş duvar yapım çalışmalarını tamamladı.