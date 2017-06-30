  • BIST 100.359
  • Altın 140,547
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0094
  • Kocaeli 35 °C

Toprak kaymalarını engellemek için çalışmalar sürüyor

»
Toprak kaymalarını engellemek için çalışmalar sürüyor
Başiskele Belediyesi toprak kaymalarına karşı binaların ve yolların güvenliğini sağlamak için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapıyor.

Başiskele Belediyesi toprak kaymalarına karşı binaların ve yolların güvenliğini sağlamak için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapıyor.

Yol düzenleme çalışmaları kapsamında genişletmesi yapılan cadde ve sokaklarda yol seviyesi binalardan düşük ve yüksek olan alanlarda beton ve taş duvarlar yapılıyor. Başiskele Belediyesi toprak kaymasının yaşanmaması için Döngel Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yeni bir çalışma başlatırken Fatih Mahallesi Asma Sokak, Serdar Mahallesi Erenler Sokak, Yuvacık Yakacık Mahallesi Çamlıca Caddesi'ndeki taş duvar yapım çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de halka hitap edecek29 Haziran 2017 Perşembe 14:44
  • İlhan Bayram’a ilk ziyaret Ergün’den29 Haziran 2017 Perşembe 13:28
  • Güzeloğlu gözyaşlarıyla Kocaeli'den uğurlandı29 Haziran 2017 Perşembe 13:27
  • İSU'da devir teslim29 Haziran 2017 Perşembe 12:06
  • Büyükakın yarın Bilecik’te olacak29 Haziran 2017 Perşembe 11:09
  • Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü29 Haziran 2017 Perşembe 09:00
  • Murat Boz Kocaeli Fuarı'nı salladı28 Haziran 2017 Çarşamba 23:32
  • Dikkat! Bu yol trafiğe kapalı28 Haziran 2017 Çarşamba 23:03
  • Sürücüler dikkat! 3 Temmuz'dan itibaren...28 Haziran 2017 Çarşamba 18:21
  • Başkan Karaosmanoğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı28 Haziran 2017 Çarşamba 13:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti