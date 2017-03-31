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Toprak kayması nedeniyle bina yıkıldı

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Toprak kayması nedeniyle bina yıkıldı
Gebze'de toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

İstasyon Mahallesi 1478 Sokak'taki 5 katlı binanın istinat duvarının toprak kayması nedeniyle yıkılması üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince, binanın boşaltılmasına karar verildi.İncelemenin ardından bina, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.Evlerinden eşyalarını da alamayan vatandaşlar, binanın yıkımını endişeli gözlerle seyretti.

Yıkılan binanın yanında inşaat çalışması yapıldığı için toprak kaymasının meydana geldiği, söz konusu firmanın vatandaşların tüm zararını karşılayacağı öğrenildi.

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