“Topyekün ve yürekten ‘evet’ diyoruz”

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen “Sivil Toplum Gözüyle Yeni Hükümet Sistemi” konulu panele ilgi beklendiği gibi büyüktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ile sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri panelin yapıldığı salonu tamamen doldurdu.

Antikkapı’da düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşlarının Genel Başkanları ve temsilcileri; HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bilal Eren, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Namık Alper Esen, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Veysel Başar, ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, yeni hükümet sistemiyle ilgili görüşlerini açıkladılar.

15 YILDIR İYİ YOLDAYIZ

Gönüllü Kültür Teşekkülleri İl Temsilcisi Şahin Yaşlık’ın ev sahipliği, Av.Halit Çokan’ın moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, son 15 yıldır Türkiye’nin iyi yolda olduğunu, işlerin yolunda olduğunu söyledi.

Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bilal Eren, “Türkiye’de apolitik söylemler nedeniyle sanki tek adamlık, diktatörlük varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Tabii ki böyle değil. Geçmişi yaşamadıkları, bilmedikleri için gençlere geçmişle, bugünü anlatmalıyız.” diye konuştu.

Parlamenter Sistemde uzlaşma kültürünün yakalanmamış olması nedeniyle yönetimlerde krizler yaşandığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurulması ile bu sorununun ortadan kalkacağını söyleyen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Siyasi iktidar olduğunda ekonomik istikrarın olması biz emekçiler için hayati önem taşır. İstikrarsız hükümetlerde on binlerce çalışan, işinden oldu. 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile emekçilerin yeni kazanımları olacak, kaybedilenler de geri alınacaktır.” dedi.

Ekonominin, siyasetle iç içe olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Namık Alper Esen, iş dünyası, istikrarsız dönemlerde yatırım yapmadığı için büyük sıkıntılar yaşadığını, ekonomide çarkların kırıldığını söyledi.

“Bize giydirilen elbisenin bol veya dar geldiğini belirten İYC Genel Başkanı Yusuf Tülün şöyle konuştu: “Bir sente muhtaç olduğumuz günlerden bugünlere geldik. Borç isterken, borç veren ülke olduk. Kurumlarda başörtüsü serbest bırakıldı, başörtüsü uzaya gitmemize engel mi oldu, devlet mi yıkıldı. İlk defa milletimiz Cumhurbaşkanımızı seçti. Çağdaş bir ülke olarak, sorun üreten değil, çözüm üreten başkanlık modeli istiyoruz. Topyekün, yürekten evet diyoruz.”

KOALİSYONLAR HEP ZİYANDI

Türkiye’nin koalisyonlarda çok şeyler kaybettiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile en büyük kazanımın huzur ve istikrar olacağını söyleyen Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, partili Cumhurbaşkanının ülke için sivil toplum için bir kazanım olacağını belirtti.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Veysel Başar da geçmişte, milleti yok sayan, hakir gören, elit bir zümrenin olduğunu ifade etti, şunları söyledi: “Milletin, din ve inanç değerlerini yok saydılar. Milleti, terbiye etmeye kalktılar. Darbelerin akabinde, baskıcı zulüm dönemleri yaşandı. Bunlar artık geçmişte kaldı.”

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, gençlere güvenilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından Gönüllü Kültür Teşekkülleri Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve sivil toplum kuruluşlarının Kocaeli Şube Başkanları, panelistlere çeşitli hediyeler sundular.