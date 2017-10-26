Torbacı polise yakalandı! Bakın neler çıktı?

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 127 adet extacy, 46 gr. kokain,140 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve ev aramasında ise 9 bin 470 TL ele geçirildi. Yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kerim YAVUZ