Torbacı polise yakalandı! Bakın neler çıktı?
İzmit ilçesinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi, polis ekiplerine yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 127 adet extacy, 46 gr. kokain,140 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve ev aramasında ise 9 bin 470 TL ele geçirildi. Yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kerim YAVUZ
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