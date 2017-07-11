Toros: AB'nin istikrar öyküsü Kıbrıs sorununun...

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Crans Montana Kıbrıs Konferansı'nda Rum kesiminin 'sıfır asker ve sıfır garanti' talebinde bulunduğunu, bu taleplerinin konferansın çökmesine neden olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin doğu ucunda istikrar öyküsüne ihtiyacı vardır. Bu istikrar öyküsü Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısına Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros katıldı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında düzenlenen meclis toplantısında konuşan Fikri Toros, Crans Montana toplantısında Rum kesiminin çıkardığı engelleri belirtti. Kıbrıs sorununun çözülmesi şartıyla Doğu Akdeniz doğalgaz ve petrol projesinin ekonomik anlamda olumlu etkiler yaratabileceğini söyleyen Toros şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde Rumlar bunları kabul etmediler, pazarlık dahi etmediler. Rumlar sıfır asker, sıfır garanti taleplerinden bir milimetre dahi kıpırdamadılar. Sıfır asker ve sıfır garanti olmazsa, hatta bize siyasi eşitliğimizi dahi vermeyeceklerini ve toprak düzenlemesinde de teklif ettikleri yüzde 28.2'den de kıpırdamayacaklarını ifade ettiler. Bu maalesef Crans Montana Kıbrıs Konferansı'nın çökmesine neden oldu. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz, çok üzgünüz ama şokta değiliz, şaşırmış da değiliz. Kıbrıs sorununun esas sebebi bugüne kadar olduğu gibi hiç değişmemiştir."

'ÇIKMAZDAN KURTULMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Avrupa Birliği'nin doğu ucunda istikrar öyküsüne ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekir. Gerek siyasilerin, gerekse Türkiye'deki siyasilerin Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin dışındaki garantör ülkelerin şu anda herkesin kendi kendine sorduğu soru; 'Şu anda bu çıkmazdan nasıl kurtulabiliriz?' Kurtulmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Kıbrıs'taki durum sadece Kıbrıslı toplumlar için değil, Kıbrıs adası için değil, aynı zamanda Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz'deki diğer komşu ülkeler için de kabul edilemez ve sürdürülemez bir sorundur. Ne demek istiyorum 80 milyonluk Türkiye, dünyanın ikinci üçüncü hızında büyüyen siz sanayi sektörü, Avrupa Birliği'ne 21 yıldan beri katılım müzakere süreci yaşayan Türkiye, küçücük 800 bin nüfuslu Kıbrıs Rum Toplumunun çıkardığı engeller nedeniyle maalesef 23 başlığın 13 tanesini engellemek durumunda. Avrupa Birliği'nin doğu ucunda istikrar öyküsüne ihtiyacı vardır."