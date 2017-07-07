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Toyota Kaya Plaza’dan yaza damga vuracak proje

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Toyota Kaya Plaza’dan yaza damga vuracak proje
Otomobille ilgili her şey vizyonuyla ilimizde  hizmet veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya’dan yaza damga vuracak proje!!

 Toyota Plaza Kocaeli Kaya HYBRID motor bilinirliğini arttırmak için, geçtiğimiz ay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle, Plaza’da  yaptığı etkinlikte Toyota HYBRID modeli kaplanarak, araç üzerine Seymen Koleji ilkokul öğrencileri tarafından doğanın dengesini korumaya yönelik resimler çizilerek boyanmıştı.

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın, HYBRID motor bilincini oluşturmak için yaptığı projelerin bir yenisi ise HYBRID=TOYOTA, DONDURMA=MUTLULUK motto su ile HYBRID DONDURMA oldu.

ÖZSERBESLER DONDURMA İLE İŞBİRLİĞİ!

1957’de Ali SERBES önderliğinde faaliyet hayatına başlayan ve bu yıl 60.yılını dolduran Özserbesler Dondurma ile yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafı da heyecanlandıran HYBRID PROJESİ için, Özserbesler Dondurma’nın Değirmendere, Gölcük, Başiskele şubelerinde HYBRID DONDURMA adıyla yepyeni bir ürün geliştirildi.

HYBRID DONDURMA ÜRETİLİRKEN TOYOTA HYBRID MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİNDEN YOLA ÇIKILDI.

Melez anlamına gelen HYBRID kelimesinin dondurmada hayat bulan karşılığı Toyota’nın hybrid motoru ile eşlettirildi. Hybrid motorun çevreye olan duyarlılığından etkilenen Özserbesler Dondurma, hybrid dondurmayı üretirken ürünün DOĞAL ve SAĞLIKLI olmasına özel önem verdi.  Ayrıca Ebeveynlerin gönül rahatlığıyla çocuklarına yedirebilecekleri Hybrid dondurmada hiçbir katkı maddesi kullanılmadı.

Klasik Benzinli motoru, Özserbesler’in vazgeçilmez klasik lezzeti ‘çıtır kaymaklı’ dondurması yansıtırken, tekerleklerin dönüşünden ve frenlemede ortaya çıkan enerjiyle beslenen elektrikli motoru ise çılgın vişne lezzeti temsil ediyor.

Böylelikle Tek bir karoser de hayat bulan Toyota HYBRID motor, HYBRID dondurma ile tek bir topta tezgâhta yerini alıyor.

ENERJİN BOŞA GİTMESİN!  ŞİMDİ HYBRID’ LENMENİN TAM ZAMANI!!

Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 7 Temmuz Cuma Günü saat 20:30 da HYBRID=TOYOTA, DONDURMA=MUTLULUK proje lansmanında eşsiz HYBRID lezzetini denemek için tüm halkımızı ÖZSERBESLER DEĞİRMENDERE şubesine davet ediyor. .

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