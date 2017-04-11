  • BIST 91.107
  • Altın 150,648
  • Dolar 3,7270
  • Euro 3,9452
  • Kocaeli 11 °C

Toyota Kaya'nın Nisan kampanyasında her bütçeye uygun fırsatlar

»
Toyota Kaya'nın Nisan kampanyasında her bütçeye uygun fırsatlar
Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”, nisan ayı kampanyasıyla benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Nisan kampanyasında Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 7 bin 300 TL’ye ulaşan indirimler ile sunulurken, Auris’in 1.33 Life versiyonu 3 bin 150 TL indirim ile kampanyaya dahil oluyor. 2017 model yılı Yaris’in 1.33 benzinli modellerinde 9 bin 580 TL’ye varan avantajlar Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’da sizi bekliyor.

YÜZDE 0 FAİZ

Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın nisan kampanyasında eşsiz tasarımıyla fark yaratan C-HR hem benzinli hem de hibrit versiyonların da cazip fiyatlarıyla dikkat çekerken, 2017 model yılı Corolla da 65 bin 950 TL’den başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada ayrıca; Corolla S/D 1.33 Life için 6.000 TL’lik 12 ay vadeli kredi kullanımında, Corolla benzinli modellerde 28.000 TL için 12 ay kredi kullanımında ve Corolla dizel modellerde 11.000 TL 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de yer alıyor.

iki-003.jpg

ÇOK AVANTAJLI

2017 model yılı Avensis’in dizel versiyonları 8 bin 200 TL’lik, Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T modeli ise 6 bin 500 TL’lik avantajla yeni kullanıcılarını beklerken, 2016 model yılına ait Toyota modellerindeki büyük fırsatlar da kampanyaya yansıyor. Toyota'nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviği ile çok avantajlı fiyatlarla sahiplerine ulaşıyor. 

br-002.jpg

TAKAS İMKANI

Yüzde 1,20’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın nisan kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Ekim ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”da “takas” imkanı da bulunuyor. 

Bu haber toplam 337 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toyota Kaya'nın Nisan kampanyasında her bütçeye uygun fırsatlar11 Nisan 2017 Salı 09:00
  • Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu11 Nisan 2017 Salı 09:00
  • Polis eşine sürpriz kutlama10 Nisan 2017 Pazartesi 22:01
  • Bir somundan bakın ne yaptı?10 Nisan 2017 Pazartesi 21:37
  • Bodrum'a davetliyiz10 Nisan 2017 Pazartesi 19:50
  • Devre arası alt değiştirme molası10 Nisan 2017 Pazartesi 18:53
  • Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekilin eşine ziyaret10 Nisan 2017 Pazartesi 18:23
  • Karamürsel’de Polis Günü10 Nisan 2017 Pazartesi 15:15
  • Kılıçdaroğlu şehit ailelerine gitti10 Nisan 2017 Pazartesi 15:00
  • Kaymakam Arslan’dan veda ziyareti10 Nisan 2017 Pazartesi 15:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti