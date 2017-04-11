Toyota Kaya'nın Nisan kampanyasında her bütçeye uygun fırsatlar

Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”, nisan ayı kampanyasıyla benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Nisan kampanyasında Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 7 bin 300 TL’ye ulaşan indirimler ile sunulurken, Auris’in 1.33 Life versiyonu 3 bin 150 TL indirim ile kampanyaya dahil oluyor. 2017 model yılı Yaris’in 1.33 benzinli modellerinde 9 bin 580 TL’ye varan avantajlar Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”’da sizi bekliyor.

YÜZDE 0 FAİZ

Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın nisan kampanyasında eşsiz tasarımıyla fark yaratan C-HR hem benzinli hem de hibrit versiyonların da cazip fiyatlarıyla dikkat çekerken, 2017 model yılı Corolla da 65 bin 950 TL’den başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada ayrıca; Corolla S/D 1.33 Life için 6.000 TL’lik 12 ay vadeli kredi kullanımında, Corolla benzinli modellerde 28.000 TL için 12 ay kredi kullanımında ve Corolla dizel modellerde 11.000 TL 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de yer alıyor.

ÇOK AVANTAJLI

2017 model yılı Avensis’in dizel versiyonları 8 bin 200 TL’lik, Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T modeli ise 6 bin 500 TL’lik avantajla yeni kullanıcılarını beklerken, 2016 model yılına ait Toyota modellerindeki büyük fırsatlar da kampanyaya yansıyor. Toyota'nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviği ile çok avantajlı fiyatlarla sahiplerine ulaşıyor.

TAKAS İMKANI

Yüzde 1,20’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”nın nisan kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Ekim ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza “KOCAELİ KAYA”da “takas” imkanı da bulunuyor.