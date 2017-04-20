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Toyota Plaza “Kocaeli Kaya” 23 Nisan’da tüm çocukları 13. 23 Nisan Şenliği’ne davet ediyor

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Toyota Plaza “Kocaeli Kaya” 23 Nisan’da tüm çocukları 13. 23 Nisan Şenliği’ne davet ediyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl farklı etkinlikler ile kutlayan Toyota Plaza “Kocaeli Kaya” her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmadı.

Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”, gelenekselleşen “23 Nisan Toyota Çocuk Şenliği ve Test Sürüş Günleri” ile tüm çocukları ve ailelerini 22 Nisan Cumartesi günü  Showroom’a davet ediyor. Kocaeli Kaya, çocuklar için eğlence dolu etkinlikler ve ikramlar hazırlarken, ebeveynleri son model Toyota’ları test etme imkanı bulacaklar.

22 Nisan Cumartesi günü Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”ya gelen çocuklar yüz boyama, resim çalışmaları ve farklı şişme oyun parkurları, çizgi filmler seyrederek gönüllerince bir gün geçirecekler. Çocuklara bu anlamlı günde ayrıca çeşitli hediyeler de verilecek.

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