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Toyota Plaza Kocaeli Kaya ticari taksicilere tanıtım yaptı

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Toyota Plaza Kocaeli Kaya ticari taksicilere tanıtım yaptı
Toyota Plaza Kocaeli Kaya, özel etkinlikler kapsamında ticari taksi sahipleriyle buluştu.

Ticari taksiciler ile iletişim kokteylinin ikincisini düzenleyen Kaya Otomotiv’de, ticari araç sürücülerine sağlanan avantajlar aktarıldı, araçlar tanıtıldı.

AVANTAJLAR ANLATILDI

Taksiciler için düzenlenen BBQ etkinliğine Kocaeli Ticari Taksi Şoförleri ve Durak İşletme Derneği yönetimi ve ticari taksiciler ile Yalova’dan çok sayıda taksici katıldı. ÖTV indirimi sonrasından Toyota’nın Verso modelinin taksi satışları için şubat ayı fiyatları görüşüldü.

Etkinlikte, ayrıca TOYOTAKSİ avantajlar dünyası anlatıldı.

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İKRAMLARDA BULUNULDU

Sıfır satış temsilcilerinin yanı sıra 2. El satış departmanı da taksicilere takas araçlarının en uygun koşullarda değerlendirmek için bilgiler verdi. Toyota Türkiye filo ve özel satışlar uzmanı Efe Tunalıoğlu ve 2.El Satış Geliştirme Uzmanı Cem Güner, taksicilerin beklenti ve önerilerini öğrendi, sorularını yanıtladı. Etkinlikte gelen misafirlere mangal partisi düzenlendi, ekmek arası sucuk ve ayran ikramında bulunuldu.

Kerim YAVUZ

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