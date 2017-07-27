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Toz isyanı

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Toz isyanı
Aslında sonbahar-kış döneminde yapılması planlanan, ancak tramvay çalışmasının yarattığı olumsuzluklara tuz biber ekmesin diye ertelenen 3 mahalledeki altyapı çalışması bir süre önce başlamıştı.

İzmit’in doğusunda M.Alipaşa, Bekirdere, Tavşantepe mahallelerinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapılıyor. Ancak bunaltıcı sıcakta ortalık toz topraktan geçilmiyor. Açılıp boru döşendikten sonra kapatılan cadde ve sokaklar her nedense asfaltlanmıyor.

YAZ, KABUSA DÖNÜŞTÜ

İSU’nun ihale ettiği büyük altyapı çalışmasında müteahhit firma, oldukça geniş bir yelpazede çalışıyor. Caddeler, sokaklar kazılıyor. Eski borular çıkarılıp, yeni ve büyük plastik borular döşeniyor. Gürültü ve moloz yığınları arasında insanlar şaşırmış durumda. Bir de gün boyu toz bulutu içinde vatandaşlar kapı cam açamıyor. Yaz mevsimi tam bir kabusa dönüşüyor.

KİREÇOCAKLARI SADECE TEK ÖRNEK 

Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ne Kireçocakları mevkii, en çarpıcı örnek. Günlerdir çalışma sürüyor. Bir türlü bitmiyor. Toz bulutu içinde boğulan vatandaşlar, Allah rızası için hiç değilse arasözle günde birkaç kez sulama yapılmasını istiyorlar. Kireçocakları Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Soydan, “Altyapıya lafımız yok. Ama kapatılan yerler niye asfaltlanmıyor.” diye soruyor.

Kerim YAVUZ

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