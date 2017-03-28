Trabzon’dan konuklarımız vardı 

Geçen hafta sonu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, Trabzon Taka Gazetesi sahibi Zeki Sancak, Trabzonspor kulübünün eski yöneticilerinden İsmet Ayyıldız, İzmit’te misafirimizdi.

İzmit’te Recep Haldız ve Hüseyin Haldız tarafından ağırlanan Trabzonlu konuklar, gazetemizi de ziyaret ettiler. Trabzon kökenli Kocaelispor’un eski futbolcularından Soner Boz da gazetemiz ziyareti sırasında hemşerileri ile buluştu, hasret giderdi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, Taka Gazetesi sahibi Zeki Sancak, gazetemizi ziyaretleri sırasında Recep Haldız, Hüseyin Haldız, Soner Boz ve İsmet Çiğit ile birlikte.