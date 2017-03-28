Trabzon’dan konuklarımız vardı 

İzmit’te Recep Haldız ve Hüseyin Haldız tarafından ağırlanan Trabzonlu konuklar, gazetemizi de ziyaret ettiler. Trabzon kökenli Kocaelispor’un eski futbolcularından Soner Boz da gazetemiz ziyareti sırasında hemşerileri ile buluştu, hasret giderdi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, Taka Gazetesi sahibi Zeki Sancak, gazetemizi ziyaretleri sırasında Recep Haldız, Hüseyin Haldız, Soner Boz ve İsmet Çiğit ile birlikte.
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