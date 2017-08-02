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Trabzonspor Futbol Okulu yaz döneminde çok faal

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Trabzonspor Futbol Okulu yaz döneminde çok faal
İlimizde yaz döneminde futbol okullarına çok büyük ilgi oluyor. Kocaeli Trabzonspor Futbol Okulu’nda da yaz döneminden miniklerin yoğun ilgisi var.

ACARLAR ÇİM HALIDA ÇALIŞIYOR

İlimize teknik adamlarından Volkan Keskin’in üç yıl önce kurduğu Kocaeli Trabzonspor Futbol Okulu, yeni dönemde çalışmalarını Acar Çim Halı Tesisleri’nde devam ettiriyor. Otogarın karşısında yer alan Acar Çim Halı Tesisleri’nde çalışmalar haftanı iki günü gerçekleştiriliyor. Cumartesi ve pazar günleri çalışmalar 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Daha önce çalışmalarını 42 Evler’de bulunan çim halı tesislerinde yapan Trabzonspor Futbol Okulu’nda yaz döneminde kayıtlar sürüyor. Futbol okulunun kurucusu ve Teknik Sorumlusu Volkan Keskin, futbola meraklı 6 ile 15 yaş arasındaki sporcuları futbol okulu çalışmalarına beklediklerini söyledi. Futbol okulu ile irtibata geçmek isteyenlerin 0532 741 53 55 nolu telefondan bilgi alabilecekleri öğrenildi.

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