Trafik adım adım ilerledi

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde yer yer yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Tütünçiftlik, Çınarlı ve Hatipköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyoldaki trafik, yolun üç şeride çıktığı Gültepe tüneller mevkisinden sonra açıldı.

D-100 Karayolu'nu tercih eden sürücüler de Kuruçeşme ve Köseköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik, D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam etti. Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürdü.