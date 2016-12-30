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Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyor

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Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyor
Yılbaşından itibaren yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı uygulanacak trafik cezaları cep yakacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren trafik kurallarına uymayan sürücüler, ödemeleri gereken cezaları 2016'ya göre 2017'de yüzde 3,83 oranında zamlı ödeyecek.

Yılbaşından itibaren en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza, 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere" uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar, 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak.

"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.

Buna göre, alkollü araç kullanan sürücüler 876 lira, ehliyetsiz araç kullanan bin 763 lira, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 95 lira ceza ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası da 5 bin 191 lira olacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.

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