Trafik daha da rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çayırova’daki yol çalışmalarını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çayırova Şekerpınar’da yer alan Özgürlük ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde genişletme çalışmalarını inceledi. Genel Sekreter İlhan Bayram ulaşımın kesintisiz ve konforu bir şekilde yürümesi için kent genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ni iki gidiş iki geliş olmak üzere duble yol haline getiriyoruz. Bu cadde Çayırova’da özellikle ağır tonajlı araçların kullandığı bir cadde. Caddenin duble yol haline getirilerek trafiğe açılmasıyla araçların trafikteki seyirleri rahatlamış olacak” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da incelemelerde hazır bulundu.

TRAFİK DAHA DA RAHATLAYACAK

Genel Sekreter İlhan Bayram Kocaeli genelindeki yapımı devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova’daki trafiği rahatlatacak yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Bayram “Çayırova’da Özgürlük ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddelerini duble yol haline getiriyoruz. Özgürlük Caddesi Şekerpınar’da yer alıyor ve TEM bağlantı yoluna OSB’lerden gelen araçların ulaşımını sağlıyor. Özgürlük Caddesi, Şekerpınar TEM bağlantı yolundan ilçenin kuzeyine araç transferi sağladığı gibi İstanbul’un Çayırova sınırındaki mahallelere de ulaşım sağlayacak.” dedi

ULAŞIMA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerinin altını çizen Genel Sekreter İlhan Bayram” Yeni yollarla kentin trafik akışını rahatlatırken yeni alternatif güzergâhlar oluşturarak trafiğin bir noktada ya da güzergâhta tıkanmasının önüne geçiyoruz. Bu tür yol çalışmalarımızı Kocaeli’mizin farklı bölgelerinde de gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Çayırova Şekerpınar bağlantı yolu ile yeni yapılan TOSB otoyol kavşağı arasında kalan cadde. Proje kapsamında anayol 2,2 km iki gidiş-iki geliş(2 çarpı 2) olarak imal ediliyor. Ayrıca çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki 2 şeritten oluşan güney yan yol ile bin 300 metre uzunluğunda 2 şeritten oluşan kuzey yan yol oluşturuluyor. Proje kapsamında bin100 m betonarme perde duvar, 30 m uzunluğunda 3x3 (3,00 m x3,00 m ) ilave kutu menfez yapılacak. Çalışmalarda 107 bin 500 metreküp kazı-dolgu, 8 bin 000 metreküp beton, 44 bin 500 ton sıcak asfalt, 82 bin 750 ton plentmiks temel imalatlarının yapılması da planlanıyor.

ÖZGÜRLÜK CADDESİ

Bin 658 metre uzunluğundaki cadde 2 çarpı 2 duble yol olarak düzenleniyor. 30 metre genişliğinde yapılan cadde aydınlatma direkleriyle ışıklandırılacak. Caddeye 10 santimetre bitümlü temel malzeme, 9 santimetre binder, 6 santimetre aşınma asfaltı serilecek.