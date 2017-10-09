Trafik işaretleri ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ve ihaleye 5 istekli katıldı. İhaleyi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Mutman yönetti. Muhammen bedeli 6.448.455 TL olan ihalede en düşük teklifi 4.895.000.00 TL teklif ile Yoltekma firması verdi. Metin Göktaş 4. 983. 447, 50 TL, Yimtaş 5. 288. 250, 00 TL, Stil Trafik İşaretleri 5. 499. 500, 00 TL, İzlebil 6. 036. 672, 00 TL teklif sundu. İhale sonuçları 15 gün içinde açıklanacak.

Ayşegül KALAYCI