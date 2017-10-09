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Trafik işaretleri ihalesi yapıldı

Trafik işaretleri ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocaeli Geneli 7’nci Etap Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi ihalesi gerçekleştirildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ve ihaleye 5 istekli katıldı. İhaleyi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Mutman yönetti. Muhammen bedeli 6.448.455 TL olan ihalede en düşük teklifi 4.895.000.00 TL teklif ile Yoltekma firması verdi. Metin Göktaş 4. 983. 447, 50 TL, Yimtaş 5. 288. 250, 00 TL, Stil  Trafik İşaretleri 5. 499. 500, 00 TL, İzlebil 6. 036. 672, 00 TL teklif sundu. İhale sonuçları 15 gün içinde açıklanacak. 

Ayşegül KALAYCI

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