Trafik sigortası tavan fiyatları ne kadar oldu? İşte tavan fiyatlar

Uzun süredir beklenen trafik sigortasına tavan fiyatlar kesinleşti. Trafik sigortasında gelen iyi sürücü bonusu ile fiyatlar değişti.

Sigorta priminde ortalama yüzde 20 indirim meydana getiren yeni düzenleme ile İstanbul’da iyi sürücülere 470, kötü sürücülere 2 bin 137 lira tavan geldi.

Sigorta priminde ortalama yüzde 20 indirim meydana getiren yeni düzenleme ile İstanbul’da iyi sürücülere 470, kötü sürücülere 2 bin 138 lira tavan geldi.

Trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu. Buna göre, sigortacılar, trafiğe ilk kez çıkacak otomobiller için (4. basamak) 807 liradan fazla prim alamayacak. Hiç hasarı olmayan sürücüler için (7. basamak) bu fiyat 443 liraya düşerken, az hasarlı sürücülerden (6. ve 5. basamak) 564 lira ile 686 liradan fazla prim alınamayacak.

Hasarlı sürücüler için tavan fiyatlar ise şöyle oldu:

Çok hasarlı (1.basamak) 2.017 lira, 2. basamak 1.614 lira, 3. basamak 1.210 lira. Yeni düzenlemede şehirlerarası fiyat farkları da olacak. İstanbul’da 4. basamakta olan bir sürücü 855 lira öderken; Ankara, Kocaeli, Bursa’da 831 lira ödeyecek. Böylece otomobillerde İstanbul için en düşük prim 470 lira, en yüksek prim 2.138 lira; Ankara içinse en düşük prim, 457 lira, en yüksek prim 2.078 lira olacak. Tavan fiyat uygulaması 2017’nin sonuna kadar sürecek ve mayıs ayının başında itibaren fiyatlar her ay yüzde 1 artacak. Hazine’nin yayımladığı genelgeye göre geçmişe yönelik prim iadesi yapılmayacak. Tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2017 itibariyle başlayacak.

