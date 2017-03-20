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Trafik sigortasında tavan 330 TL

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Trafik sigortasında tavan 330 TL
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasına tavan getirdiklerini belirterek otomobillerin primlerinin ortalama yüzde 30, yeni trafiğe çıkacaklarda ise primin yüzde 40 düşeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine trafik sigortasında tavan fiyat getirdikleri müjdesini dün verdi.

Şimşek, tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirimin, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40’ı bulacağını belirterek “Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30’luk indirim sağlanmış olacak” dedi.

Şimşek’in açıklamalarını baz alarak yaptığımız hesaba göre (ortalama fiyatlardan hareketle yaptığımız hesaplar yaklaşıktır) tavan fiyat trafiğe yeni girecek otomobillerde halen 817 lira olan ortalama fiyat ortadan kalkacak bunun yerine tüm şirketler 490 liradan sigorta yapacak. Yani 327 lira inecek. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre trafiğe çıktıktan sonra ikinci yıl kaza yapmayan otomobillerde fiyat 164 lira azalarak 630 liradan 466 liraya inecek.

3’üncü yılını kazasız geçiren araçta tavan 391 ve 4 yıl ve daha fazla kaza yapmayan iyi sürücülerde ise 330 lira olacak. Her yıl kaza yapan sürücülerde ise tavan bin 574 liradan bin 133 liraya indi.

Trafiğe giren ve kaza yapanların tavan sigorta fiyatı ise ertesi yıl bin 219 lira değil 877 lira düzeyine kadar inecek.

TÜM ARAÇLAR ORTALAMA 369 LİRA

Sadece otomobilleri değil tüm araçları baz aldığımızda ise ortalama trafik sigortası tavanı en iyi sürücülerde yani 4 yıl ve daha fazla yıl kaza yapmayan 7’nci basamakta 369 liraya düşüyor.

Tabii otobüs, kamyon ve kamyonet gibi araçlarda fiyatlar farklı olabilecek. Tablomuzda tüm araçlar için olan fiyatlar ortalama baz alınarak hesaplanmıştır. Yine bu hesaba göre en kötü sürücülerde ortalama primler 2.939’dan 2.116 liraya inecek.

MEVCUT SİGORTALILARIN DEĞİŞTİRME İMKÂNI VAR

Hazine’nin bir süre önce yaptığı değişiklik ile pahalı fiyattan sigorta yapan vatandaşlar fiyatlarını düşürmek istiyorlarsa mevcut poliçelerini iptal etme hakkına kavuştu. Böylece halen pahalı sigortası bulunan 16.5 milyon araç sahibi poliçelerini iptal edip tavan fiyattan yeri poliçe yaptıracak.

Araç sahipleri, bu haktan orijinal poliçe vadesinden itibaren üç ay ile sınırlı olmak üzere iki defa yararlanabilecek.

Ayrıca bu üç aylık süre içerisinde, kazanılmış gün primine kalan poliçe priminin yüzde 5’inin ilave edilmesiyle hesaplanacak fesih tutarı sigortacıya ödendiği takdirde trafik sigortası teminat boşluğu kalmayacak şekilde iptal edilebilecek.

'İYİ NİYETLİ ADIMLARA RAĞMEN MAKUL FİYATLARA İNMEDİ'

Şimşek, Hazine Müsteşarlığı’nca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulaması kararı aldıklarını açıkladı.

Zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin, değerlendirmede bulunan Şimşek, serbest piyasa koşullarında belirlenen primlerin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için makul tutarlarda olmasının önemine işaret etti.

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