Trafik sorununu çözecek adım atıldı

Pilot bölge seçilen İzmit’te trafik akışını ve kaliteyi artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’nün personel ve araç talebi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Önceki gün yapılan meclis toplantısında bu konuyla ilgili bilgi veren Özak şunları söyledi: “İl Emniyet Müdürlüğümüzün Büyükşehir Belediyemizden, kente çok faydalı olacak talebi oldu. “Trafik Düzenleme Görevlileri” projesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne personel ve araç verilecek. Vereceğimiz personelin için bazı kriterler olacak. Sertifikalı özel güvenlik görevlilerine Emniyet tarafından trafik eğitimleri verilecek; sınavda başarılı olanlar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak şehir içi trafiğinde görevlendirilecek. Trafik polislerine yardımcı olacaklar. Pilot bölge İzmit olacak. İhtiyaç duyulan diğer ilçeler de proje uygulanacak.”