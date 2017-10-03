Trafik tıkanıyor araçlar yıpranıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU müteahhitinin çok zamansız başlattığı Turan Güneş Caddesi üzerindeki altyapı çalışması İzmit’in doğusunu perişan etti.
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Kanlıbağ ile Üçyol arasındaki çalışma, hem yayaları, hem araçları çok olumsuz etkiliyor.
MİNİBÜSÇÜ PERİŞAN
Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Başkan Vekili Ahmet Eryılmaz, dün bölgede inceleme yaptı. Mustafa Kurt, “Şehir içi minibüsleri bu güzergahtan günde 5-6 kez geçmek zorunda. Arabalar hasar görüyor, lastikler yıpranıyor. Üyelerimiz her gün arabalarını tamire götürmek zorunda kalıyor” dedi. Alt yapının bittiği bölgelerde de balçık çamur oluştu. Yayalar, öğrenciler evlerine çamur içinde dönüyorlar.
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Etiketler : minibüsçü, trafik, araç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU müteahhiti
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