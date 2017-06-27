Trafikte 1500 polisle geniş çaplı uygulama!

Ramazan Bayramı’nda görev başında olan emniyet güçleri, vatandaşın huzur ve güveni için her türlü önlemi aldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il geneli ve tüm ilçe girişlerindeki ulaşım bağlantılarında polis geniş çaplı uygulamalar yaptı. Otoyol bağlantılarında, gişelerde önlem alan polisler, buradan giriş yapan araçları durdurup içindekilerin, sürücülerin ve araçların kontrollerini gerçekleştirdi.

Sabah D-100 karayolu Köseköy Işıklar mevkiinde uygulama yapan, araç ve sürücüleri kontrolden geçiren polis ekipleri, aynı uygulamayı gün boyu TEM Otoyolu’nun kandıra Gişeleri’nde de yaptı. Aynı şekilde TEM otoyolunun Körfez, Gebze ve Uzunçiftlik bağlantılarında da önlem alan ve uygulama yapan polis ekipleri, kontroller sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların anlayışına teşekkür edip, bayramlarını da kutladı.

Şüpheli araç ve şahısların sorgulandığı il genelindeki güvenlik uygulamasında toplam 1500 emniyet personelinin görev aldığı belirtildi.

Kerim Yavuz