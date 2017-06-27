  • BIST 99.639
  • Altın 141,183
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 31 °C

Trafikte can alan tartışma

»
Trafikte can alan tartışma
Derince ilçesinde bayramın ilk günü 1 kişinin öldüğü kazanın altından cinayet çıktı. Kamera görüntülerinden gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Derince 60 Evler mevkiinde ilerleyen 41 EN 674 plakalı panelvanın sürücüsü E.Ç. ile 41 FL 949 plakalı panelvanın sürücüsü Aydın Yerebatan (52) arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Yerebatan’ın aracını takibe alan E.Ç., Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde 41 FL 949 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü Aydın Yerebatan bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yerebatan’ın cenazesi dün Hereke Mezarlığında toprağa verildi. 

BABA VE ÇOCUKLARI ADLİYEDE

Kazanın ardından olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, takla atan araca kasten çarptığını ve olay sonrası kaçtığını belirlediği sürücü E.Ç. (28) ile araçta bulunan kardeşi E.Ç. (26) ve babası R.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Esrarengiz kaza güvenlik kamerasında

 

ka3-011.jpg

tt3-007.jpg

Kazada hayatını kaybeden Aydın Yerebatan.

 

 

Bu haber toplam 2531 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İzmit’te boş alanda cesedi bulundu27 Haziran 2017 Salı 10:56
  • Cip kafenin önünde oturanlara çarptı: 4 yaralı27 Haziran 2017 Salı 09:00
  • Suç makinesi sahte kimlikle yakalandı26 Haziran 2017 Pazartesi 21:14
  • Maalesef kötü haberler geliyor! 3 günde ölü sayısı...26 Haziran 2017 Pazartesi 21:00
  • 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı! Yaralılar var26 Haziran 2017 Pazartesi 19:30
  • Bunalıma girip canına kıymak istedi26 Haziran 2017 Pazartesi 16:34
  • 3 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu26 Haziran 2017 Pazartesi 16:30
  • Kocaeli'den babasını görmek için gitmişti! Çocuğun feci ölümü26 Haziran 2017 Pazartesi 15:59
  • Kocaeli'de sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
  • Kaza mı cinayet mi? Korkunç iddiaya 3 gözaltı!26 Haziran 2017 Pazartesi 14:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti