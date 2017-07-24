Trafikte hız koridoru uygulamasından kaçma şansı yok

Trafikte hız koridoru uygulaması temmuz ayı itibarıyla devreye girdi.

Uygulamadan kurtulmak için yollarda bekleme yapmanın bir faydası olmayacağını belirten Sürüş Eğitimi Uzmanı Adnan Boz, belirli aralıklarla yerleştirilen kameraların hız ölçümü yapabildiğini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda bir protokol imzalandı. Buna göre temmuz ayı itibarıyla, araçların giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasındaki süre ve mesafeden ortalama hızı belirleniyor, yasadaki hız limitine göre değerlendiriliyor.

Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak başlayan bu sistemi Sürüş Eğitmeni Uzmanı Adnan Boz, Habertürk TV muhabirine anlattı. Sürücülerin nasıl gittiğini, nasıl yöntemler uyguladığını açıklayan Boz, hızlı bir şekilde yola devam edip radar noktasında yavaşlayarak ceza sisteminden kurtulamadıklarını belirtti. Boz, sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni bir sistem olduğu için sürücüler henüz pek hakim değil bu sisteme. Belirli aralıklarla kameralar var. Bunlar da yine hız ölçümü yapabiliyor. Siz Ankara'dan çıktınız, hız limitlerinin üzerinde bir süratle geldiniz, burada yavaşlamanız ya da beklemeniz pek bir şey ifade etmiyor. Cezadan kurtulamıyorsunuz çünkü belirli aralıklarla ölçümler yapılıyor"

CEZA NE KADAR?

2017 yılında belirlenen hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmanın trafik cezası 210 TL, fakat yazılan radar cezası 15 gün içinde ödenirse, yüzde 25'lik erken ödeme indirimiyle birlikte 157.5 TL’ye düşüyor.

Belirlenen hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL’ye düşüyor.