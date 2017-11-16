Trafikte korku dolu anlar! Bir anda tutuştu
Gebze ilçesinde bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgilere göre,Gebze D-100 karayolunda meydana gelen olayda seyir halindeki 34 HP 0407 plakalı minibüsün motor kısmında çıkan dumanlar, araç sürücüsü tarafından fark edildi. Aracın motorunu durduran ancak dumanların arttığını gören araç sürücüsü tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangının ise aracın elektrik sisteminden kaynaklanıldığı öğrenildi.
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Etiketler : Gebze, motor, araç sürücüsü, yangın, D-100 karayolu
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