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Trafo alanı park yeri oldu

Trafo alanı park yeri oldu

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde Sedaş’a ait bir trafo var.

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Trafonun etrafındaki tellere kendini bilmez kişiler zarar vermiş, buraları parçalamış.

Bunu fırsat bilen bazı vatandaşlar da, araçlarını buraya park etmeye başlamış. Bölgedeki duyarlı vatandaşlar bu durumdan rahatsız. Sedaş yetkililerinin bu trafonun çevresini tekrar tel çitle çevirerek korumalı hale getirmesini istiyor.

Bu şekilde hem trafo güvenli hale gelecek, hem de araç sürücüleri bu alana park edemeyecek.

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