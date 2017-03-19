Trakyalı kadınlar gönüllerince eğlendi

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü zengin bir programla kutladı. İzmit Tanyıldız Restaurant 4'deki kutlamaya Trakyalı çok sayıda kadın katıldı.

Derneğin Kadın Kolları Başkanı Naime Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Hür, Şükriye Akçay, Günnur Ceylan, Güler Kulaç, Sibel Karabakan, Havva Demirkol, Selma Turan, Arzu Çıkmaz ve Hatice Korhan kutlamanın mimarları ve ev sahipleriydi. Kutlamaya 300 davetli katıldı. Batı Trakya Türkleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim ve yönetim kurulu, Sevinç Ustaoğlu başkanlığındaki Muhabbet 41 Grubu üyeleri ve Konak Hastanesi personeli de kutlamaya katılan misafirler arasındaydı.

"KADINA ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Dünya Kadınlar Günü’nü dernek olarak 13 yıldır kutladıklarını belirten Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Ceylan, tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de kadınların pek çok sorununun olduğunu, bu sorunlardan özellikle kadına yönelik şiddeti, ‘töre, gelenek, namus’ davası adı altında meşrulaştırmaya kalkan zihniyeti bir kadın ve anne olarak reddedip kınadığını söyledi.

Türk kadınının ‘yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye’ layık olduğunu belirten Ceylan konuşmasının devamında “Kadınların üretime ve yönetimi katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık oluyoruz. Hiçbir ülkenin kadınların emeğe ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Atatürk “Dünya’da hiçbir milletin kadını, ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez” demek suretiyle kahraman kadınlarımızın değerini veciz bir şekilde ifade etmiş ve onları hak ettikleri şekilde onurlandırmıştır. Artık Türk Kadını, sosyal hayat içinde aktif olarak yer almaktadır. Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşları kadın kollarının yürüttükleri eğitici ve etkin faaliyetlerde, kamusal ve sosyal alanda büyük önem arz etmekte, Türk toplumunu kaynaştıran ve şekillendiren son derece olumlu bir çizgide ilerlemektedir.” sözlerine yer verdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası müzik ve eğlenceye geçildi. Sanatçılar Erhan Şahin ve Nazmi Taştı’nın söyledikleri şarkılarla Trakyalı kadınlar coştu, 8 Mart'ı doyasıya kutladı. Aynı gün dernek üyelerinden Aysun Ceylan’ın 35’nci yaşgünü kutlaması da yapıldı. Hep birlikte pasta kesildi.

Batı Trakya Türkleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim ve yönetim kurulu misafir olarak katıldı.

Kadınlar kendi günlerinin tadını doyasıya çıkardı.​​​​​​

Sevinç Ustaoğlu başkanlığındaki Muhabbet 41 Grubu, kutlamaya 60 üyesiyle katıldı.