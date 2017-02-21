Tramvay aracı testlerden başarıyla geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti hafif raylı sistem taşımacılığıyla buluşturacak olan Akçaray projesinde tramvay araçlarının imalatı ve deneme testleri devam ediyor.

Bursa’da üretilen tramvay araçlarından ilki yapılan sürüş testlerinden başarıyla geçti. Diğer araçların ise üretimi devam ediyor.

ÜRETİM VE TESTLER DEVAM EDİYOR

Akçaray tramvay projesinde hat çalışmalarının yanı sıra tramvay araçlarının yapımı da devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Park A.Ş. ye bağlı uzman ekipler, Bursa’daki fabrikada devam eden tramvay aracı çalışmalarını yerinde denetliyor ve test sürüşlerine eşlik ediyor. Tramvayın tamamlanan ilk aracı sürüş testlerinden başarıyla geçmişti, fabrikada şu anda diğer araçların üretimiyle elektrik ve klima tarzı testleri yapılıyor.